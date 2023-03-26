نفاد تذاكر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن طرح تذاكر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل، عن نفاد التذاكر بعد أقل من 8 ساعات من طرحها للجماهير.
جاء ذلك على الحساب الرسمي للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأحد.
وكان الأهلي المصري قد أعلن أنه سيتم طرح التذاكر في منتصف ليل أمس بسعر 50 جنيهاً للدرجة الثالثة و60 جنيهًا للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الأولى و600 جنيه للمقصورة الأمامية.
ووجه الأهلي الشكر والتحية إلى كافة الجهات المصرية التي بذلت جهدًا كبيرًا لمساندة فريق الكرة في هذا اللقاء المرتقب خاصة بعد الموافقة على حضور 50 ألف متفرج.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب بدون رصيد من النقاط.
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