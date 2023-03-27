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رياض محرز الجزائر النيجر
الجزائر تأهلت قبل جولتين من نهاية التصفيات

الجزائر تتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023

العربية.نت
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حسم المنتخب الجزائري تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما تغلب على النيجر بهدف دون رد يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وخطف المنتخب الجزائري نقاط المباراة بهدف سجله بغداد بونجاح، ليضمن تأهل محاربي الصحراء إلى النهائيات قبل جولتين من النهاية.

وواصل المنتخب الجزائري حصد العلامة الكاملة، حيث حقق الفوز الرابع ليتربع على صدارة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة ويحسم تأهله إلى النهائيات بغض النظر عن نتائج الجولتين المتبقيتين، أما منتخب النيجر، فقد تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث.

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