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مرتضى منصور

الخميس.. مؤتمر صحافي لرئيس الزمالك بعد انتهاء فترة حبسه

القاهرة - د ب أ
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أعلن نادي الزمالك المصري يوم الاثنين أن مرتضى منصور رئيس النادي سيعقد مؤتمرا صحافيا مساء الخميس المقبل في مقر النادي بالقاهرة للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بمجلس الإدارة وبالفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الاثنين أن المؤتمر الصحافي سيعقد في صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي.

وأضاف: من المنتظر أن يتواجد مرتضى منصور رئيس النادي في مقر الزمالك يوم الخميس لمباشرة مهام عمله قبل انطلاق المؤتمر الصحافي.

وكان مرتضى منصور قد تغيب عن قيادة الزمالك لقضاء فترة الحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

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