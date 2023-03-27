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المغرب سيواجه بيرو ودياً في العاصمة الإسبانية

القبض على عنصري نشر إساءات ضد لاعبي المغرب في مدريد

مدريد - فرانس برس
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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل في أحد فنادق مدريد، وذلك نتيجة نشره تعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتخب المغربي لكرة القدم الذي يقيم في الفندق.

وقالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن الإسباني البالغ من العمر 27 عاما أوقف في الفندق قرابة منتصف ليل الأحد، وإنه يواجه اتهامات محتملة بارتكاب جرائم كراهية.

وأضافت من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، أنه تم إرسال الشرطة بعد شكوى من مديري الفندق بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على الإنترنت.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية صوراً زعمت أن الرجل نشرها في حسابه على إنستغرام وتُظهر عدداً من أعضاء المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر 2022، في غرفة الطعام بالفندق مصحوبة بتعليقات عنصرية.

وأفادت وسائل الإعلام أن العامل حذف لاحقاً المنشورات من حسابه على "إنستغرام" واعتذر قبل القبض عليه.

وأثارت التقارير حول المنشورات غضباً في المغرب الذي انضم في وقت سابق من الشهر الحالي الى إسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.

وبعد فوزه الودي التاريخي على البرازيل 2-1 السبت في طنجة، سيتواجه المغرب مع البيرو في مباراة ودية أخرى الثلاثاء على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي العاصمة الإسباني أتلتيكو مدريد.

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