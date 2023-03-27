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روي فيتوريا
فيتوريا في صورة سابقة مع صلاح

فيتوريا يتغزل في صلاح ويصف مواجهة مالاوي بالصعبة

القاهرة - د ب أ
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شدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على أهمية وقوة المباراة المقررة يوم الثلاثاء أمام منتخب مالاوي في الجولة الرابعة من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الاثنين إن الفوز في المباراة الماضية أمام مالاوي، لا يعني أن المنافس سهل ولكنه سيلعب للفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف فيتوريا: المباراة تشكل تحديا لنا، وأنا كمدرب، ألعب دائما للفوز في أي مباراة وأبحث عن إحراز الأهداف ولكن كل مباراة لها طبيعة خاصة بها.

وتابع: لدينا محمد صلاح، وهو لاعب كبير ورائع. وأنا سعيد بمجموعة اللاعبين المتواجدين بالفريق والروح السائدة بينهم.

ومن جانبه، قال المدافع أحمد حجازي إن منتخب الفراعنة يمثل دائما كل الأندية المصرية، وإن الباب مفتوح دائما لجميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل مصر.

وأضاف: منتخب مصر دائما عبارة عن أسرة واحدة والكل على قلب رجل واحد، هدفنا الفوز دائما في أي مباراة، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة مالاوي وسنبذل أقصى جهدنا للفوز.

وأوضح أن منتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير للمدرجات بكثافة، لأنهم أكبر دافع للاعبين لتحقيق الانتصارات والبطولات.

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