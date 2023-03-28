السودان يثأر من الغابون ويشعل المنافسة على التأهل

أشعل منتخب السودان المنافسة في المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما تغلب على ضيفه منتخب الغابون 1 - صفر مساء الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

وحسم منتخب السودان المباراة بهدف وحيد سجله محمد كومي في الدقيقة 67 حيث تلقى عرضية عالية وسدد كرة خلفية مزدوجة رائعة من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

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وثأر المنتخب السوداني بذلك لهزيمته أمام الغابون صفر - 1 يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.



ورفع المنتخب السوداني رصيده بذلك إلى ست نقاط ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الغابون المتصدر، ويليهما منتخب موريتانيا برصيد أربع نقاط ومنتخب جمهورية الكونغو برصيد ثلاث نقاط، قبل المباراة المرتقبة بينهما مساء الأربعاء.