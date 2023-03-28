مصر تتصدر برباعية في مالاوي

عاد المنتخب المصري لصدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما تغلب على منتخب مالاوي 4 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول للمباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح في الدقائق الرابعة و16 و20.

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وفي الشوط الثاني، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الرابع للمنتخب المصري في الدقيقة 50.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على منتخب مالاوي 2 - صفر يوم الجمعة الماضي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة، وسجل هدفي مصر حينذاك، محمد صلاح وعمر مرموش.

وارتفع رصيد المنتخب المصري إلى تسع نقاط، محتلا صدارة المجموعة الرابعة ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وبات المنتخب المصري بذلك بحاجة إلى نقطة واحدة لحسم تأهله إلى النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان قد تغلب على نظيره الإثيوبي 3 - 2 يوم الاثنين.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته المقبلة بالتصفيات، نظيره الغيني في 12 يونيو ثم يلتقي نظيره الإثيوبي في الرابع من سبتمبر.

وتحت أمطار غزيرة تواصلت لفترات طويلة من المباراة، بدأت المباراة بحماس هجومي من جانب منتخب مالاوي لكن دون أي خطورة على مرمى المنتخب المصري في الدقائق الأولى.

وسرعان ما فرض المنتخب المصري حضوره وافتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، حيث هيأ محمد صلاح الكرة إلى طارق حامد الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم منتخب الفراعنة 1 - صفر.

وفي الدقيقة العاشرة، خرج الحارس المصري محمد الشناوي من مرماه ليتصدى لمحاولة هجومية من ستان ديفي، وسدد اللاعب كرة ساقطة (لوب) لكن بشكل متسرع لتمر فوق العارضة.

وعزز المنتخب المصري تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 16 عن طريق عمر مرموش، حيث تلقى النجم مصطفى محمد الكرة من ضربة ركنية وحاول التمرير داخل منطقة الجزاء، وقد أخفق دفاع مالاوي في تشتيت الكرة بالشكل المطلوب لتصل إلى مرموش المتمركز أمام المرمى والذي أسكنها في الشباك.

وفي الدقيقة 20، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث للمنتخب المصري، حيث بدأ أحمد سيد زيزو هجمة ومرر الكرة إلى صلاح الذي تبادلها ببراعة مع مصطفى محمد، ليمررها الأخير إلى صلاح داخل منطقة الجزاء حيث يسكنها في الشباك معلنا تقدم مصر 3 - صفر.

وفي آخر ربع ساعة من الشوط الأول، توالت المحاولات الجادة من منتخب مالاوي أملا في تقليص النتيجة والعودة خلال الشوط الثاني، لكن الحذر الدفاعي للمنتخب المصري حال دون تهديد المرمى بشكل كبير.

وكاد منتخب مالاوي أن يرد بهدف في الدقيقة 44 لكن الشناوي تصدى ببراعة لرأسية خطيرة من ستان ديفي، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 3 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري بحارس المرمى محمد صبحي بدلا من محمد الشناوي. وتصدى صبحي ببراعة لكرة خطيرة سددها ديفي بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 50، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الرابع حيث تلقى عرضية من محمد هاني وسدد الكرة ببراعة داخل الشباك معلنا تقدم مصر 4 - صفر.

ودفع فيتوريا باللاعب مصطفى فتحي مكان أحمد سيد زيزو في الدقيقة 57 ، كما أجرى الروماني ماريو مارينيكا مدرب مالاوي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في صفوف الفريق أملا في العودة.

وكاد مصطفى محمد أن يضيف الهدف الخامس للمنتخب المصري في الدقيقة 74 لكن حارس مرمى منتخب مالاوي تصدى للكرة بصعوبة. وفي الدقيقة 76، دفع فيتوريا باللاعب أحمد حسن كوكا بدلا من محمد صلاح.

وضاعت فرصة ثمينة على المنتخب المصري في الدقيقة 82، حيث مرر محمد هاني كرة عرضية كانت بحاجة إلى لمسة كي تسكن الشباك لكنها مرت أمام أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد دون أن يلحق بها أحدهما، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز مصر على مالاوي 4 - صفر.