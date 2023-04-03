الاتحاد السعودي يدين اعتداء القوات الإسرائيلية في نهائي كأس أبو عمار

أدان الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية خلال نهائي كأس أبو عمار بين فريقي مركز بلاطة وجبل المكبر.

وجاء في بيان الاتحاد: يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إدانته للاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على اللاعبين والمشجعين خلال مباراة نهائي كأس أبو عمار التي جمعت فريقي مركز بلاطة وجبل المكبر يوم الخميس على ملعب فيصل الحسيني في ملعب الرام الدولي بالضفة الغربية.

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وأضاف: ويجدد الاتحاد السعودي لكرة القدم تضامنه مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.