الهلال السوداني: جماهير الأهلي "عنصرية".. وسنتقدم بشكوى

اتهم الهلال السوداني جماهير الأهلي المصري بالعنصرية خلال مباراة الفريقين يوم السبت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أنه ينوي التقدم بشكوى إلى الاتحادين الدولي والإفريقي

وفاز الأهلي المصري على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، بينما غادر الأخير من دور المجموعات.

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واتهمت إدارة الهلال في بيان رسمي جماهير الأهلي بالخروج عن الروح الرياضية وإعلاء الخطاب العنصري، إذ زعمت أن جماهير الأهلي هتفت بهتافات عنصرية تجاه اللاعبين خلال المباراة.

وواصل: وقام مجلس إدارة الهلال ومن فترة مبكرة بمخاطبة "كاف" محذرا من عواقب ما سيحدث مدعما ذلك بشواهد كانت واضحة تشير لخطاب الكراهية والعنصرية والإساءات البذيئة وطالب بلعب المباراة خلف الأبواب المغلقة مع توفير الحماية لبعثة الهلال وهو ما رفضه الاتحاد الإفريقي.

وأتبع بيان الهلال: فتح مجلس الإدارة قنوات الاتصال مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسنقدم إليه الشكوى، وتمت ترجمة كل هذه الألفاظ وتم توثيقها بكل اللغات وستكون في الساعات القليلة القادمة على طاولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي.