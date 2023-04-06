مواجهة نارية بين الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

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أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سحبت يوم الأربعاء في القاهرة الوداد المغربي حامل اللقب في مواجهة سهلة أمام سيمبا التنزاني بينما سيواجه الأهلي المصري، النادي الأكثر تتويجا باللقب القاري الرفيع برصيد عشرة ألقاب، منافسه التقليدي الرجاء المغربي مجددا.
وتقابل الأهلي مع الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي وتأهل العملاق المصري بعد الفوز 2-1 في القاهرة والتعادل 1-1 في المغرب.
وبلغ الأهلي نهائي دوري الأبطال في الثلاث نسخ الأخيرة وفاز باللقب في 2020 و2021 قبل أن يحل وصيفا للوداد في النسخة الماضية.
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وسيشهد دور الثمانية مواجهة عربية أخرى بين شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي بينما يواجه شباب بلوزداد بطل الجزائر منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
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