الأهلي المصري يشكو الهلال السوداني إلى"كاف" ومؤسسات الدولة

تقدم النادي الأهلي المصري بشكوي رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد تصريحات مسئولي الهلال السوداني التي صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية.

وقال الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي يوم السبت : نضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية المصرية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق.

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وكانت إدارة الهلال السوداني قد هاجمت مسئولي الأهلي المصري عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3 - صفر في ستاد القاهرة قبل أسبوع في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور المقبل، وذلك عقب احتلاله المركز الثاني برصيد عشر نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما تأهل صن داونز الجنوب إفريقي كمتصدر للمجموعة.