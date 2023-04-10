"كاف" يرفض شكوى المريخ ضد الترجي ويعتبر فيوتشر خاسراً

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الاثنين رفض شكوى المريخ السوداني ضد الترجي التونسي بداعي إجراء تغييرات اللاعبين في أربعة توقفات خلال مباراتهما في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال الكاف بموقعه على الإنترنت إن لجنة الانضباط ناقشت شكوى المريخ بخصوص إجراء الترجي تغييراته في أربعة توقفات، بدلا من ثلاث توقفات، لكنه رفض الشكوى بعد سماح الحكم الرابع بذلك.



وأضاف الاتحاد الإفريقي أن المريخ أجرى نفس عدد تغييرات الترجي، لذا: لا يوجد أي معاملة غير عادلة من الحكم الرابع.



وكان الترجي قد تأهل لدور الثمانية وسيواجه شبيبة القبائل الجزائري، بينما خرج المريخ من دور المجموعات.



وانتهت المباراة بفوز الترجي 1-صفر على المريخ في 11 فبراير الماضي.



ونشرت العديد من وسائل الإعلام يوم الجمعة هذا القرار من لجنة الانضباط، إلى جانب أيضا اعتبار فيوتشر المصري خاسرا في ثلاث مباريات بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، بسبب مشاركة لاعب بشكل غير قانوني، لكن الكاف انتظر حتى يوم الاثنين ليعلن القرار بشكل رسمي.

واعتبر الكاف فيوتشر خاسرا في مبارياته الثلاث أمام بيراميدز والجيش الملكي وأسكو كارا ممثل توغو، بعدما تقدمت هذه الأندية بشكوى بسبب عدم قانونية مشاركة أحمد رفعت.

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وأكد الكاف بالفعل أن فيوتشر لم يقيد رفعت في تشكيلته الإفريقية بعد عودته من الإعارة من الوحدة الإماراتي، وعاقب النادي المصري بغرامة عشرة آلاف دولار إلى جانب اعتباره خاسرا.

لكن هذه العقوبة لم تؤثر على تأهل الجيش الملكي وبيراميدز إلى دور الثمانية في المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثالثة.

وكان فيوتشر قد فاز على الجيش الملكي وأسكو، بينما خسر في الجولة الأخيرة 2-1 أمام منافسه المحلي بيراميدز وودع المسابقة قبل حتى توقيع هذه العقوبة.