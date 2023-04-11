الأهلي يهزم بيراميدز ويتوج بطلاً لكأس مصر

توج الأهلي بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة 38 في تاريخه بفضل هدف من حمدي فتحي في الوقت الإضافي منح فريقه الفوز 2-1 على بيراميدز في نهائي نسخة موسم 2021-2022 في استاد القاهرة يوم الاثنين.
ووضع المغربي وليد الكرتي بيراميدز في المقدمة في الدقيقة 72 بضربة رأس عندما استفاد من متابعة ضربة رأس أحمد سامي الذي ارتدت من العارضة إثر ركلة عرضية من ركلة حرة أرسلها محمد الشيبي ليضع الكرة برأسها في مرمى محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي.
وبعدها بدقيقتين أدرك الأهلي التعادل عندما لمس محمود عبد المنعم (كهربا) الكرة داخل منطقة الجزاء إثر ضربة رأس من زميله ياسر إبراهيم سكنت مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز واضطر الحكم أمين عمر لانتظار قرار حكم الفيديو المساعد لاحتساب الهدف.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول أرسل حسين الشحات تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء حولها فتحي بضربة رأس نحو الشباك الخالية بعد خروج خاطئ للشناوي من مرماه.
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