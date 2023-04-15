الشارقة والعين يتأهلان إلى نهائي كأس رئيس الإمارات

تأهل الشارقة حامل اللقب والعين إلى نهائي مسابقة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد تعادل الأول مع مضيفه عجمان بعد التمديد 1-1 (الوقت الاصلي صفر-1) وفوز الثاني على الوصل 1-صفر الجمعة في إياب نصف النهائي.

في المباراة الأولى، استفاد الشارقة من فوزه ذهابا 2-1 لعبور عقبة عجمان الذي افتتح التسجيل مع نهاية الشوط الأول برأسية المغربي وليد ازارو اثر عرضية من التونسي فراس بالعربي(45).

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ولجأ الفريقان الى شوطين اضافيين بعدما تبادلا الفوز ذهابا وإيابا، ليحسم دجانيني تفاريس من الرأس الاخضر الموقف لصالح الشارقة بعد تسجيله هدف التعادل الذي كان كافياً لوصول فريقه إلى النهائي للمرة الثانية توالياً (106). وطرد عبدالله صالح من عجمان مع نهاية المباراة(118).

وفي المباراة الثانية، افتتح العين التسجل عبر البرازيلي إيريك مينيزيس بعدما استفاد من عرضية بندر الأحبابي ليسدد في شباك حارس مرمى الوصل خالد السناني(24).

لكن العين تعرض بعدها لضربة قوية بعد طرد حارس مرماه خالد عيسى لابعادة الكرة بيده خارج منطقة الجزاء قبل ان تصل الى مهاجم الوصل علي صالح(29).

وبعد الطرد تحولت السيطرة الى الوصل الذي كان قريبا من ادراك التعادل مرتين، لكن رأسية الارجنتيني توماس شانكلاي أصابت القائم (36) وتسديدة التشيلي فيليبي غوتيريس العارضة (65).

وتساوت الكفة بعد طرد مدافع الوصل الجزائري جمال بالعمري (86).