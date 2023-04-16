52 ألف متفرج لمباراة الأهلي والرجاء في القاهرة

تلقي الأهلي المصري إخطاراً رسمياً، يوم الأحد، بالموافقة على حضور 52 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأعلن الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، أنه تلقى إخطاراً فعلياً بحضور 52 ألف متفرج للمباراة.

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وأضاف مصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): سوف يبدأ الأهلي خلال الساعات المقبلة بالتعاون مع الشركة المتخصصة عن التذاكر في طرحها للجماهير بنظام البيع أون لاين.

وأوضح: سوف يتم منح فريق الرجاء نسبته القانونية طبقاً لما تنص عليه لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وستكون هذه هي النسخة الثانية على التوالي في دوري الأبطال، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الرجاء، بعدما سبق أن التقيا في الدور ذاته بنسخة المسابقة الماضية، حيث اجتاز الفريق المصري عقبة نظيره المغربي، بعدما تغلب عليه 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

يذكر أنه من المقرر أن تجرى مباراة الإياب في 29 أبريل الجاري، على ملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية.