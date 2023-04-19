بعد إيقاف كهربا 12 مباراة.. الأهلي يتقدم بمذكرة عاجلة

أكد النادي الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أنه تقدم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المحلي للعبة فيما يتعلق بعقوبة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".
وأعلن أكثر الأندية المصرية تتويجا بالألقاب في كرة القدم يوم الثلاثاء أنه تلقى رسميا خطابا من الاتحاد المصري للعبة يتضمن عقوبات صادرة بحق النادي وكهربا لاعب الفريق الأول.
وذكرت تقارير أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري عاقبت كهربا بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بعدما اشتكى الغريم الزمالك من "سوء سلوك اللاعب بترديد هتافات مع جماهير الأهلي" بعد لقاء قمة بين الفريقين بالدوري في يناير الماضي انتهى بفوز الأهلي 3-صفر، كما عوقب الأهلي بغرامة قدرها 200 ألف جنيه لما بدر من جماهيره من سباب.
وقال الأهلي على صفحته في موقع فيسبوك اليوم "تقدمت إدارة النادي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا". ولم يفصح الأهلي عن محتوى المذكرة القانونية العاجلة.
ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة متقدما بفارق خمس نقاط عن ملاحقه المباشر فيوتشر الذي خاض 23 مباراة.
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