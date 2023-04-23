الأهلي يهزم الرجاء بثنائية في القاهرة

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أحرز الأهلي هدفا في نهاية كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه الرجاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت.
وافتتح محمد عبد المنعم التسجيل للأهلي بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليوجه ضربة معنوية للرجاء الذي أهدر فرصتين في وقت مبكر.
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وأضاف البديل حمدي فتحي الهدف الثاني قبل ست دقائق من النهاية ليمنح الأهلي، صاحب الرقم القياسي بعشرة ألقاب، الأفضلية قبل مباراة الإياب في المغرب السبت المقبل.
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