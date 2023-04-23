صن داونز يمزق شباك بلوزداد في الجزائر

اقترب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز خارج أرضه 4-1 على شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور الثمانية يوم السبت.



وافتتح بيتر شالوليلي التسجيل بهدف لصن داونز بعد ركلة ركنية بعد مرور ست دقائق من البداية، وأضاف زميله نيو مايما الهدف الثاني في الدقيقة 20.



وقلص بلوزداد الفارق قبل الاستراحة مباشرة عن طريق ميلو ربيعي مستفيدا من ركلة ركنية.



لكن شالوليلي أعاد تقدم الفريق الزائر بفارق هدفين بعد ست دقائق من الشوط الثاني، قبل أن يختتم كاسيوس مايلولا الأهداف في اللحظات الأخيرة، ليصبح بطل أفريقيا 2016 على أعتاب الصعود.



ويستضيف صن داونز إياب دور الثمانية يوم السبت المقبل، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للعب أمام الوداد المغربي حامل اللقب أو سيمبا التنزاني الذي فاز اليوم بهدف على أرضه ذهابا.



مادة اعلانية