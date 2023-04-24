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محمد أبو زيد "على اليسار"

مقتل حكم في اشتباكات السودان

العربية.نت
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قتل حكم كرة قدم سوداني، مساء يوم الأحد، خلال الاشتباكات الدامية المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتوفي محمد أبو زيد، حكم الراية، الذي أدار مباريات لاتحاد الخرطوم لكرة القدم "أكبر الاتحادات المحلية في السودان"، متأثرا بطلق ناري خلال الاشتباكات.

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وكان قد شارك في إدارة مباريات كأس السودان، إضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

محمد أبو زيد "في الوسط" بجانب الحكم الرئيسي
محمد أبو زيد "في الوسط" بجانب الحكم الرئيسي

ونعى الحكم محمد السر زميله أبو زيد عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: استشهد اليوم وارتقت روحه الطاهرة إلى ربها، الأخ الحكم الزميل محمد أبو زيد، إثر إصابته بطلق ناري جراء الأحداث الحالية.

صورة ضوئية لما كتبه الحكم محمد السر عن زميله
صورة ضوئية لما كتبه الحكم محمد السر عن زميله

كما نعت لجنة الحكام باتحاد الخرطوم لكرة القدم الحكم محمد أبوزيد الخضر.

يشار إلى أن هذا القتال بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، اندلع في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد في 15 أبريل، بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية عام 2019.

وكان طرفا الصراع تشاركا في الحكم لنحو 3 سنوات، قبل أن يختلفا مؤخرا خلال مفاوضات حول خطة لتشكيل حكومة مدنية ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

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