مقتل حكم في اشتباكات السودان

قتل حكم كرة قدم سوداني، مساء يوم الأحد، خلال الاشتباكات الدامية المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتوفي محمد أبو زيد، حكم الراية، الذي أدار مباريات لاتحاد الخرطوم لكرة القدم "أكبر الاتحادات المحلية في السودان"، متأثرا بطلق ناري خلال الاشتباكات.

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وكان قد شارك في إدارة مباريات كأس السودان، إضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

ونعى الحكم محمد السر زميله أبو زيد عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: استشهد اليوم وارتقت روحه الطاهرة إلى ربها، الأخ الحكم الزميل محمد أبو زيد، إثر إصابته بطلق ناري جراء الأحداث الحالية.

كما نعت لجنة الحكام باتحاد الخرطوم لكرة القدم الحكم محمد أبوزيد الخضر.

يشار إلى أن هذا القتال بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، اندلع في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد في 15 أبريل، بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية عام 2019.

وكان طرفا الصراع تشاركا في الحكم لنحو 3 سنوات، قبل أن يختلفا مؤخرا خلال مفاوضات حول خطة لتشكيل حكومة مدنية ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.