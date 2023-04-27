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الموعد النهائي لاستقبال الملفات سيكون يوم 23 مايو المقبل

مصر والجزائر تتنافسان على استضافة كأس إفريقيا 2027

العربية.نت
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس عن تلقيه طلبات من مصر والجزائر ودول أخرى لاستضافة بطولة كأس الأمم 2027.

وأشار الكاف في بيان إلى أنه تلقى أربعة خطابات بشأن تنظيم كأس الأمم الأفريقية من الجزائر ومصر وبوتسوانا بالإضافة إلى ملف مشترك يضم كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وسيكون يوم 23 مايو الموعد النهائي لتقديم الطلبات والملفات الكاملة لاستضافة البطولة.

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