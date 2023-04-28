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الشارقة بطلاً لكأس رئيس الإمارات على حساب العين

أبوظبي - رويترز
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توج الشارقة بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم للمرة العاشرة بعد تغلبه على العين بركلات الترجيح المثيرة بنتيجة 14-13 يوم الجمعة.

انتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 1-1 حيث تقدم الشارقة عبر محمد عبد الباسط من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في بداية الشوط الثاني.

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وأدرك كودجو لابا التعادل للعين في الدقيقة 56 من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس عادل الحوسني.

ودون وقت إضافي احتكم الفريقان لركلات الترجيح المرهقة للأعصاب، واضطر البعض لتسديد ركلتين مع استمرار التعادل، حتى أهدر الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس الركلة 14 التي تصدى لها الحوسني.

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