الزمالك يطالب بتوضيح موقف ثلاثي الأهلي.. ويهدد بالانسحاب

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بتوضيح موقف لاعبي الأهلي الموقوفين من المشاركة في لقاء السوبر المحلي المقبل بين الفريقين والمقرر لها الخامس من مايو المقبل علي ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكر الزمالك في خطابه حسب الموقع الرسمي للنادي، يوم السبت، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يود الاستفسار عن موقف لاعبي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الموقوف من قبل لجنة الانضباط نحو 12 مباراة، مشيرا إلى أن تلك العقوبة واجبة النفاذ، وفقا للوائح لجنة الانضباط.

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كما أشار الزمالك في خطابه إلى موقف اللاعب محمد عبد المنعم الموقوف طرد مباشر ومحمد الشناوي الموقوف 3 مباريات، متسائلا عن إمكانية مشاركة الثلاثي رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط، وكذلك لجنة المسابقات، قائلا: أم سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لناد على حساب آخر؟

وطالب الزمالك من اتحاد الكرة سرعة الرد على خطابه قبل عقد مجلس إدارة النادي لجلسته الطارئة يوم الأحد، من أجل اتخاذ القرار المناسب بسفر الفريق لخوض المباراة من عدمه، وفقا للبيان.