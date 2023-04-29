صن داونز يكرر تفوقه على بلوزداد ويتأهل لمقابلة الوداد

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تأهل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 2-1، في إياب دور الثمانية بالبطولة.
وكان صن داونز قد فاز ذهابا على أرض منافسه 4 -1، ليتأهل للمربع الذهبي من البطولة مستفيداً من تفوقه 6 -2 بمجموع المباراتين.
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وسيواجه صن داونز في الدور قبل النهائي، فريق الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب البطولة، والذي تأهل على حساب سيمبا التنزاني بضربات الترجيح يوم الجمعة، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.
وتقدم بلوزداد عن طريق سفيان بوشار في الدقيقة 24، قبل أن يدرك ثيمبا زواني التعادل لصن داونز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الدقيقة 49 سجل ثابيلو مورينا الهدف الثاني لصن داونز.
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