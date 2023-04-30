أعمال شغب تؤخر انطلاق الشوط الثاني للقاء الترجي وشبيبة القبائل

تسببت أعمال شغب من مشجعي الترجي التونسي في تأخير بداية الشوط الثاني أمام شبيبة القبائل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في رادس يوم السبت.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، بينما فاز الترجي 1-صفر في مباراة الذهاب في الجزائر الأسبوع الماضي.



وخلال فترة الاستراحة، حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب ما تسبب في تأخير انطلاق الشوط الثاني.



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