الأهلي يتعادل مع الرجاء ويتأهل إلى نصف النهائي

تأهل الأهلي المصري إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع مضيفه الرجاء المغربي يوم السبت ليستفيد من تفوقه 2-صفر في مباراة الذهاب.
وبدأ الرجاء المباراة بضغط هجومي وكاد يسري بوزوق أن يمنح التقدم لفريقه في الدقيقة 26 من تسديدة من مدى قريب لكن الحارس محمد الشناوي تصدى للكرة بنجاح.
وأهدر بوزوق ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، حيث سدد بقوة في العارضة.
وسيلعب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب بعشر مرات، في قبل النهائي مع الترجي التونسي أو شبيبة القبائل الجزائري.
وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، سيلعب ماميلودي صن داونز القادم من جنوب إفريقيا ضد الوداد المغربي، حامل اللقب.
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