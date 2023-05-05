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الأهلي أحرز السوبر للمرة الثالثة عشرة

الأهلي يهزم بيراميدز ويتوج بطلاً للسوبر المصري

أبوظبي - د ب أ
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فاز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على بيراميدز 1 - صفر في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسجل علي معلول هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 92 من ضربة جزاء.

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وكان بيراميدز قد شارك في كأس السوبر، وهو وصيف بطولة الكأس، وذلك بدلا من الزمالك حامل لقب الدوري الذي كان قد أعلن اعتذاره عن المشاركة، قبل أيام قليلة من المباراة.

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