إنبي يعلن تواصله أخيراً مع لاعبه "المختفي"

أعلن إنبي المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم نجاحه في التواصل أخيرا مع لاعبه "المختفي" إيريك تراوري، حيث تلقى وعدا من اللاعب القادم من بوركينا فاسو بالحضور إلى مقر النادي يوم الثلاثاء.



وكان محمد إسماعيل مدير كرة القدم في إنبي قال يوم الأحد إن تراوري، المعار من بيراميدز اختفى منذ مباراة أسوان الشهر الماضي، وتواصل النادي مع زوجته ووكيل أعماله لمعرفة مكانه دون جدوى.



لكن إسماعيل أبلغ "رويترز" يوم الاثنين: اليوم فتح اللاعب هاتفه وتواصل معنا وقال إنه في القاهرة ولم يسافر وسيحضر إلى النادي الثلاثاء. سيتم التحقيق معه بعد انقطاعه عن المران بدون إذن.



وأوضح إنبي أن الأمر بدأ عندما رفض الجناح تراوري (26 عاما) المشاركة كبديل خلال الفوز 2-صفر على أسوان في 18 أبريل وغادر الملعب، وأغلق هاتفه.



ويقيم تراوري في مصر منذ 2016 حيث لعب مع أسوان ومصر للمقاصة قبل أن ينتقل في صفقة ضخمة إلى بيراميدز، لكنه يعاني من تراجع في مستواه بالفترة الأخيرة وانتقل إلى إنبي على سبيل الإعارة.



ويحتل إنبي المركز العاشر في الدوري برصيد 33 نقطة من 27 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط على منطقة الهبوط.



ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 26 مباراة.

مادة اعلانية