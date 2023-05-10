اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشباب سانتي مينا تشرين
مينا سجل هدف تعادل الشباب في اللحظات الأخيرة

الشباب وتشرين يبحثان عن بطاقة التأهل إلى دور المجموعات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يلتقي الشباب السعودي مع ضيفه تشرين السوري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، الخميس، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

والتقى الفريقان على نفس الملعب يوم الأحد الماضي في مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، حيث تقدم تشرين أولاً عن طريق اللاعب خالد المبيض، ثم تعادل الشباب بواسطة اللاعب سانتي مينا.

مادة اعلانية

ويبحث كل فريق عن التأهل إلى مرحلة دور المجموعات التي ستقام بنظام التجمع صيف العام الحالي في مدن أبها والطائف والباحة بالسعودية.

وسينضم الفائز من الفريقين إلى المجموعة الثالثة التي تضم الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب المتأهل من الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أحزاب صغيرة قد تمنح أردوغان الفوز من الجولة الأولى أحزاب صغيرة قد تمنح أردوغان الفوز من الجولة الأولى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط