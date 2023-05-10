الشباب وتشرين يبحثان عن بطاقة التأهل إلى دور المجموعات

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يلتقي الشباب السعودي مع ضيفه تشرين السوري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، الخميس، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.
والتقى الفريقان على نفس الملعب يوم الأحد الماضي في مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، حيث تقدم تشرين أولاً عن طريق اللاعب خالد المبيض، ثم تعادل الشباب بواسطة اللاعب سانتي مينا.
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ويبحث كل فريق عن التأهل إلى مرحلة دور المجموعات التي ستقام بنظام التجمع صيف العام الحالي في مدن أبها والطائف والباحة بالسعودية.
وسينضم الفائز من الفريقين إلى المجموعة الثالثة التي تضم الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب المتأهل من الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.
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