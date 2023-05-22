الترجي التونسي يعلن عودة معين الشعباني

أعلن نادي الترجي التونسي يوم الاثنين، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب العائد للفريق معين الشعباني، ليتسلم مهامه رسميا على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وسيكون مجدي تراوي المدرب المساعد للشعباني، وفق ما أفاد به النادي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وسبق للشعباني "41 عاما" أن قاد الترجي للفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين في عامي 2018 و2019 قبل أن يرحل عن الفريق في 2021. وكان نادي سيراميكا كليوباترا المصري آخر فريق دربه قبل عودته إلى الترجي.

وستكون مهمة الشعباني إعادة بناء الفريق بعد فشله في التأهل للدور النهائي بدوري أبطال إفريقيا بخسارته صفر - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام الأهلي المصري في الدور قبل النهائي وتأخره في ترتيب مجموعة التتويج بالدوري التونسي حيث يقبع في المركز الخامس برصيد 11 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن المتصدر النجم الساحلي.