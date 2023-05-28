اتحاد العاصمة يهزم يانغ أفريكانز ويقترب من لقب الكونفدرالية

اقترب اتحاد العاصمة الجزائري من إحراز لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد الفوز 2-1 خارج أرضه على يانغ أفريكانز التنزاني في ذهاب نهائي المسابقة، اليوم الأحد.
وتقدم اتحاد العاصمة بهدف في الشوط الأول بواسطة أيمن محيوس، وأدرك يانغ أفريكانز، الذي حظي بدعم كبير من المشجعين، التعادل بواسطة فيستون مايلي في الدقيقة 82، ثم سجل إسلام مريلي هدف الانتصار للفريق الجزائري بعد دقيقتين.
وبات فريق المدرب عبد الحق بن شيخة في موقف قوي لحصد لقبه القاري الأول عندما يستضيف مباراة الإياب يوم السبت المقبل.
وكاد مايلي مهاجم يانغ أفريكانز أن يضع فريقه في المقدمة بعد 23 دقيقة لكن تسديدته من الجانب الأيسر مرت بمحاذاة خط المرمى.
وتقدم الفريق الزائر عن طريق محيوس بضربة رأس بعدما حول ركلة حرة نفذها إبراهيم بن زازا في الدقيقة 32.
وأنقذ أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة فرصة خطيرة بعد تسديدة من مدى قريب من موداتيري يحيى لاعب أفريكانز في الدقيقة 69.
وكلل يانغ أفريكانز جهده وأدرك التعادل بواسطة مايلي من الوضع طائرا من مدى قريب.
لكن اتحاد العاصمة رد بسرعة، حيث مهد هواري بعوش الكرة لزميله مريلي الخالي من الرقابة ليسدد من مدى قريب داخل الشباك.
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