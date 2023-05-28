صلاح على رأس قائمة مصر أمام غينيا وجنوب السودان

استدعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر سبعة محترفين في الخارج، على رأسهم محمد صلاح هداف ليفربول، وأحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي، ضمن تشكيلة مبدئية قبل خوض مباراتين الشهر المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا في المغرب يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وضد جنوب السودان وديا بعدها بأربعة أيام.

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وضمنت مصر المشاركة في كأس الأمم التي ستقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل، لكن المواجهة مع غينيا ستكون على صدارة المجموعة.

وعاد لتشكيلة مصر الثنائي أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، وسام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي.

وانضم محمود حسن (تريزيجيه) لاعب طرابزون سبور التركي للتشكيلة بعد غيابه عن مباراتي مالاوي في التصفيات الإفريقية بسبب الإصابة.

وسيعلن فيتوريا باقي أسماء التشكيلة من لاعبي الدوري المصري الممتاز في وقت لاحق.

وجاءت تشكيلة المحترفين بالخارج على النحو التالي:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) محمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور التركي) مصطفى محمد (نانت الفرنسي) عمر مرموش (فولفسبورغ الألماني) أحمد حمدي (مونتريال الكندي) سام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي).