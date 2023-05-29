حزمة عقوبات في مصر على طرفي مباراة الثلاث ساعات ونصف

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الاثنين، إيقاف عبد الظاهر السقا مدير الكرة في نادي فيوتشر ومحمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إنبي، بالإضافة إلى تغريم الناديين عقب أحداث مؤسفة شهدتها مباراة ماراثونية في كأس مصر الأحد.

وتأهل إنبي إلى دور الثمانية بعد أن أطاح بفيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد مباراة فوضوية امتدت لنحو ثلاث ساعات ونصف بعد تعطل نظام حكم الفيديو المساعد وتهديد الفريق الفائز بالانسحاب.

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منح محمد رضا (بوبو) التقدم لفيوتشر في الدقيقة 57، لكن حكم الفيديو تدخل للشك في لمس الحكم نادر قمر الدولة الكرة بيده خلال الهجمة.

واتجه الحكم لمراجعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب لكنها كانت معطلة، وانتظر الجميع 17 دقيقة حتى إصلاح الشاشة.

وبعد المراجعة احتسب قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ما أثار غضب إنبي لينسحب من أرض الملعب، قبل إقناعه بالعودة بعد توقف 25 دقيقة، وهي مدة الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأدرك أحمد كالوشا التعادل لإنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الوقت بدل الضائع، ثم احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وأهدر أحمد عاطف مهاجم فيوتشر الركلة الأخيرة التي تصدى لها الحارس عبد العزيز البلعوطي بعد 11 ركلة ناجحة من الفريقين.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري إيقاف إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبي أربع مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب "السلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة".

وقال إسماعيل لرويترز: "سنتظلم ضد العقوبات لأنها كبيرة ومبالغ فيها، كما أن العقوبات الموقعة على فيوتشر جاءت مخففة قياسا بعقوبات إنبي".

وأشار إسماعيل إلى أن اعتراضه على قرارات الحكم كان تعبيرا عن الغضب لعدم تطبيق القانون المنظم للعبة، مضيفا أن الهدف الذي مني به فريقه غير صحيح لعدة تطبيق القانون.

كما قررت لجنة المسابقات إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر لمباراتين، وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على فيوتشر وإنبي قيمتها 25 ألف جنيه لكل منهما لاعتراض الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.