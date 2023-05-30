أنجيه يفسخ عقد الجزائري شتي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي

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أعلن نادي أنجيه صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء فسخ عقد مدافعه الدولي الجزائري إلياس شتي بسبب إدانته بالسجن قبل شهرين بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي.
وقال النادي الذي هبط الى الدرجة الثانية في بيان صحافي من سطر واحد، إنه اتخذ هذا القرار "آخذًا بعين الاعتبار الحقائق المزعومة والمعترف بها من قبل اللاعب".
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وحُكم على اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في أبريل بعد شكوى من شابة زعمت أن شتي لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي في الرابع من ديسمبر الماضي خلال فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر.
ولدى احتجاز الظهير الأيسر لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.
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