استدعاء حسام عوار إلى قائمة منتخب الجزائر

استدعى جمال بلماضي مدرّب المنتخب الجزائري، حسام عوار لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، لأول مرة منذ اختياره اللعب لصالح بلده الأصلي، بعدما سبق له اللعب للمنتخب الفرنسي، كما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وكان عوار (24 عاماً) أعلن في مارس تغيير جنسيته الرياضية، بعدما سبق له لعب مباراة واحدة مع المنتخب الفرنسي، ودياً، ضد أوكرانيا في 20 أكتوبر 2020.

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وجاء اختيار عوار للمشاركة في مباراة ضد منتخب أوغندا، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج، التي ضمنت الجزائر التأهل لها.

وتجري المباراة يوم 18 يونيو في الكاميرون، كما سيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام تونس في مدينة عنابة الجزائرية يوم 20 يونيو.