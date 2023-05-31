اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حسام عوار ليون باريس سان جيرمان
عوار لعب مباراة واحدة مع منتخب فرنسا

استدعاء حسام عوار إلى قائمة منتخب الجزائر

الجزائر - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استدعى جمال بلماضي مدرّب المنتخب الجزائري، حسام عوار لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، لأول مرة منذ اختياره اللعب لصالح بلده الأصلي، بعدما سبق له اللعب للمنتخب الفرنسي، كما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وكان عوار (24 عاماً) أعلن في مارس تغيير جنسيته الرياضية، بعدما سبق له لعب مباراة واحدة مع المنتخب الفرنسي، ودياً، ضد أوكرانيا في 20 أكتوبر 2020.

مادة اعلانية

وجاء اختيار عوار للمشاركة في مباراة ضد منتخب أوغندا، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج، التي ضمنت الجزائر التأهل لها.

وتجري المباراة يوم 18 يونيو في الكاميرون، كما سيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام تونس في مدينة عنابة الجزائرية يوم 20 يونيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخرج وحيد لإقليم كردستان بعد قرار بطلان البرلمان... ما هو؟ مخرج وحيد لإقليم كردستان بعد قرار بطلان البرلمان... ما هو؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط