البرازيل بعشرة لاعبين تنهي مشوار تونس في مونديال الشباب

أوقف منتخب البرازيل للشباب مغامرة نظيره التونسي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة، المقامة حاليا في الأرجنتين، بعدما تغلب عليه 4 - 1، يوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة، ليحجز مقعدا في دور الثمانية بالمونديال.

وافتتح ماركوس ليوناردو التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله أندريه سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 31.

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واضطر منتخب البرازيل للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه روبيرت رينان في الدقيقة 45، لكن المنتخب التونسي لم يتمكن من استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، الذي أضاف الهدف الثالث بواسطة ماتيوس مارتينس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

واختتم أندريه سانتوس مهرجان الأهداف البرازيلية، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 11 من الوقت الضائع، قبل أن يحرز جبريل عثمان هدف الشرف للمنتخب التونسي في الدقيقة 13 من الوقت الضائع.

وضرب منتخب البرازيل موعدا في دور الثمانية مع منتخب إسرائيل، الذي فاز 1 - صفر على منتخب أوزبكستان أمس الثلاثاء في دور الـ16.

وكان منتخب تونس، الذي سجل ظهوره الثالث في مونديال الشباب بعدما شارك في نسختي 1977 و1985، صعد للأدوار الإقصائية في النسخة الحالية للبطولة، بعدما جاء ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث في المجموعات الستة بالمسابقة.

وحصد منتخب تونس 3 نقاط خلال مشاركته في المجموعة الخامسة، عقب فوزه 3 - صفر على منتخب العراق، وخسارته صفر - 1 أمام منتخبي إنجلترا وأوروغواي.

في المقابل، تربع منتخب البرازيل، الذي توج باللقب 5 مرات، على قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 6 - صفر على جمهورية الدومينيكان و2 - صفر على نيجيريا، فيما خسر 2 - 3 أمام إيطاليا.