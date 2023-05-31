المنتسيري يتأهل لمجموعة النصر والزمالك والشباب

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تغلب الاتحاد المنستيري التونسي 1-صفر على ضيفه المحرق البحريني في إياب الدور الأخير لتصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم الأربعاء ليضمن مقعدا في دور المجموعات بالمسابقة بفوزه 3-صفر في مجموع المباراتين.
وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع يوسف اومارو في الشوط الثاني، ليكرر المنستيري فوزه على الفريق البحريني الذي خسر ذهابا 2-صفر.
وبهذا يتأهل المنستيري إلى المجموعة الثالثة بجانب الزمالك المصري والنصر والشباب من السعودية.
وسيقام دور المجموعات بنظام التجمع في السعودية خلال الصيف المقبل.
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