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المنستيري تأهل إلى المجموعة الثالثة

المنتسيري يتأهل لمجموعة النصر والزمالك والشباب

العربية.نت
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تغلب الاتحاد المنستيري التونسي 1-صفر على ضيفه المحرق البحريني في إياب الدور الأخير لتصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم الأربعاء ليضمن مقعدا في دور المجموعات بالمسابقة بفوزه 3-صفر في مجموع المباراتين.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع يوسف اومارو في الشوط الثاني، ليكرر المنستيري فوزه على الفريق البحريني الذي خسر ذهابا 2-صفر.

وبهذا يتأهل المنستيري إلى المجموعة الثالثة بجانب الزمالك المصري والنصر والشباب من السعودية.

وسيقام دور المجموعات بنظام التجمع في السعودية خلال الصيف المقبل.

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