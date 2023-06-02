موسيماني: تركت الأهلي المصري لأنني لم أشعر بالراحة

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كشف الجنوب إفريقي بيستو موسيماني أنه ترك الأهلي المصري قبل عام من نهاية عقده مع النادي بسبب شعوره بالضغط ولا يوجد راحة، مشيراً إلى أنه رفض عرضاً من الزمالك بسبب التزامه مع أهلي جدة ورغبته بإثبات تواجد المدربين الأفارقة في آسيا.
وقال موسيماني لبرنامج "في المرمى": تركت الأهلي قبل عام من نهاية عقدي، لأنني شعرت بضغط العمل ولا يوجد راحة في الدوري المصري، لكن الحقيقة أن النادي دفع لي كافة مستحقاتي حتى آخر يوم.
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وأتبع: وكيل أعمالي أبلغني برغبة الزمالك بالتعاقد معي، لكني رفضت لأنني كنت مع أهلي جدة وأردت أن أكمل عقدي مع النادي وإتمام مهمتي بالصعود، وإثبات تواجد المدربين الأفارقة في آسيا.
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