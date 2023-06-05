الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدفي الجزيري

قاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري فريقه الزمالك للفوز على ضيفه الاتحاد السكندري 2 -1 يوم الاثنين بالمرحلة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقمص الجزيري دور البطولة وسجل هدفي الفوز للزمالك بواقع هدف في كل شوط في الدقيقتين 24 و49 وتكفل خالد الغندور بتسجيل الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 66.

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وسجل الزمالك فوزه الثاني على التوالي في الوقت الذي مني فيه الاتحاد بالهزيمة الرابعة على التوالي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث والذي خاض 29 مباراة بينما وتوقف رصيد الاتحاد عند 40 نقطة في المركز الثامن.