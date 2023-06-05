الهولندي دي بور يتولى تدريب الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي يوم الاثنين تعاقده مع المدرب الهولندي فرانك دي بور ليخلف مواطنه مارسيل كايزر في منصب المدير الفني.



وبدأ دي بور مسيرته التدريبية من خلال فريق الشباب في أياكس أمستردام بين عامي 2006 و2010 تزامنا مع توليه منصب المدرب المساعد في منتخب هولندا، ثم تولى تدريب الفريق الأول بأياكس حتى عام 2016.

وبعد رحيله مباشرة عن أياكس، تولى دي بور تدريب إنتر ميلان الإيطالي، لكن ولايته لم تدم أكثر من ثلاثة أشهر ، لينتقل في 2017 لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي لكنه رحل بعد شهرين فقط.

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وتولى المدرب الهولندي تدريب أتالانتا يونايتد الأميركي لمدة ستة أشهر فقط في عام 2020 قبل أن يتولى تدريب منتخب هولندا لمدة تسعة أشهر حتى يونيو 2021 وتحديداً بعد الخروج من كأس أوروبا الأخيرة.