الأهلي يتعادل مع الوداد ويخطف لقب دوري أبطال إفريقيا

أحرز محمد عبد المنعم هدفا قبل 12 دقيقة من النهاية ليمنح الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي في الدار البيضاء يوم الأحد.



وحصد الأهلي اللقب بفضل تفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية بعد انتصاره 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.



وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر أربعة أعوام.



وبدا هدف يحيى عطية الله في الدقيقة 27 كافيا للوداد لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.



لكن عبد المنعم هز الشباك بضربة رأس رائعة عقب ركلة ركنية من علي معلول ليعود اللقب القاري إلى القاهرة بعد عام من انتقاله إلى الوداد.







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