دجانيني: الأهلي أفضل فريق في السعودية.. والهلال والنصر فاوضاني

يرى دجانيني تافاريس لاعب الشارقة الإماراتي الحالي وأهلي جدة السابق، أن الأخير أفضل فريق في السعودية، كاشفا عن تلقيه عرضين من الهلال والنصر لكنه رفضها بسبب انشغاله مع فريقه طرابزون سبور التركي.



وانتقل مهاجم منتخب الرأس الأخضر إلى الأهلي صيف 2018 قادما من سانتوس لاغونا المكسيكي، وسجل للأهلي 32 هدفا إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة، قبل أن يفسخ عقده مع الفريق السعودي في 2022.





وقال دجانيني لـ"العربية.نت": بالنسبة لي أفضل نادِ في السعودية هو الأهلي، كما أن أصعب ملعب يمكن أن تخوض فيه مباراة هو استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في جدة.

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وعن تجربته السابقة في الدوري السعودي، أوضح: المنافسة في السعودية صعبة جدا، بسبب الضغط الجماهيري والإعلامي والاهتمام عال جدا بكل مباراة، إضافة إلى أن جميع الفرق التي واجهتها كانت صعبة وتملك لاعبين مميزين لذلك المنافسة كانت قوية.

وخلال فترته مع النادي الغربي، أشرف على تدريب دجانيني كلا من السويسري كريستيان غروس "14 مباراة" والصربي فالدان ميلويفيتش "مباراتين" والسعودي صالح المحمدي "4 مباريات" والأوروغوياني خورخي فوساتي "11 مباراة"، إضافة إلى الأرجنتيني بابلو غويدي "14 لقاء" والكرواتي برانكو ايفانكوفيتش "5 مباريات" ويوسف عنبر "6 مواجهات".

ويقول عن ذلك: الفريق كان يملك لاعبين رائعين وكذلك مدربين مميزين، لكن المشكلة كانت تغيير المدربين، فعندما يكون لديك لاعبين رائعين وتخسر مباراة أو اثنين وحتى ثلاث لا يعني عليك أن تغير المدرب، عليك أن تمنح الجهاز التدريبي الفرصة والمزيد من العمل لمعرفة اللاعبين من أجل تحقيق نتائج أفضل، كان لدينا مدربين رائعين لكن بسبب الضغوط حدثت الكثير من التغييرات، كرة القدم لا تدار بهذه الطريقة، في أوروبا على سبيل المثال لا يتم تغيير المدرب بهذه السرعة.

وحول التقارير التي تطرقت إلى وجود مشكلة بينه وبين زميله السابق عمر السومة في طريقة اللعب بخط هجوم الأهلي، كشف: سمعت هذه الأحاديث، الحقيقة هي أنه تربطني علاقة مميزة مع السومة، فعلنا الكثير من الأشياء سويا داخل أرضية الملعب، علما بأنني أحب اللعب بخطة تعتمد على مهاجمين اثنين.



وخاض الثنائي سويا 45 مباراة مع الأهلي، فاز الفريق حينها في 24 لقاء وتعادل 5 مرات وتذوق الهزيمة 16 مرة، أحرز دجانيني 18 هدفا مقابل 32 للسوري السومة.



وكشف المهاجم المعار إلى نادي الشارقة الإماراتي من طرابزون سبور التركي عن تلقيه عدة عروض من الدوري السعودي عقب خروجه من الأهلي، وأبان: وصلتني العديد من العروض، بعدما خضت موسم ونصف الموسم بقميص الأهلي، قدمت حينها مستويات جيدة في نادي كبير ومع لاعبين رائعين، وعندما ذهبت إلى تركيا تلقيت عروضاً للعودة، لكنني ركزت على التواجد في الدوري التركي لأن فريقي كان ينافس على اللقب حينها، وأبرز تلك العروض من الهلال والنصر.



وبشأن إمكانية عودته إلى الأهلي أو الدوري السعودي، ذكر: لا أعرف ما ينتظرني في المستقبل، لدي عقد يمتد إلى عامين مع طرابزون سبور.





وأعرب اللاعب الذي يملك 7 أهداف مع منتخب الرأس الأخضر عن سعادته بعودة الأهلي إلى دوري المحترفين، قائلا: ما زلت أتابع الأهلي وحتى مبارياته في الدرجة الأولى، وسعيد جدا بعودته إلى مصاف أندية المحترفين، لأنه ناد كبير حقا، أثق بأنه سيقدم الأفضل في الفترة المقبلة، بعدما وجد المنظومة التي تقوده، كما أنني سعيد لجماهير الأهلي لأنهم يستحقون الأفضل، أتمنى أن يستمروا في مساندة الفريق بالطريقة الرائعة التي شاهدناها، لأن النادي يمكنه تحقيق إنجازات رائعة.

ورفض دجانيني التعليق عن قضيته السابقة مع الأهلي، وقال: لا أريد الحديث عن مشكلتي مع الأهلي، لأنها أصبحت من الماضي، كما أنه ناد كبير وأحترمه وكذلك جماهيره.

