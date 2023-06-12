مدرب الوداد: الأهلي لم يسرق اللقب

عبر سفين فاندنبروك مدرب الوداد المغربي عن أسفه لعجز فريقه عن الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد أن اكتفى بتعادل محبط على أرضه 1-1 مع الأهلي المصري الذي حسم اللقب بنتيجة إجمالية 3-2 في الدار البيضاء يوم الأحد.

وبدا أن الوداد، الذي سجل هدفا متأخرا في الهزيمة 2-1 بالقاهرة، في طريقه للفوز بعد التقدم بهدف من ركلة حرة جانبية نفذها يحيى عطية الله حتى الدقيقة 78 حين تعادل المدافع محمد عبد المنعم من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

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وأبلغ المدرب البلجيكي مؤتمرا صحفيا: أقول دائما إن النهائيات تحسم من خلال تفاصيل، واليوم جاء هدفنا من ركلة حرة وهدفهم من ركلة ركنية، كرات ثابتة حددت مسار البطولة في النهاية.

وأضاف فاندنبروك الذي تولى القيادة الشهر الماضي خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو: للأسف لم يحالفنا الحظ في مباراة متكافئة، لكن لا يمكنني لوم اللاعبين بعد أن قدموا كل شيء في مصر وهنا. ‬أشعر بالرضا عن المجهود لكن للأسف لم تكن النتيجة في صالحنا.

وأشار إلى أن النشاط الهجومي للأهلي بعد تغييراته في الشوط الثاني أجبرت أصحاب الضيافة على التراجع.

وتابع: الأهلي هو من رفع الإيقاع وليس نحن من اخترنا التراجع للخلف، رغم أنه لم يكن خطيرا ولم نكن نحن كذلك، لا يمكنني القول إن الأهلي سرق اللقب رغم فوزه بكرة ثابتة. كانوا أفضل منا في السيطرة والقوة، للأسف لا يحافظ الوداد على لياقته البدنية للحفاظ على تقدمه.

ونفى وجود نية لترك منصبه بعد الإخفاق مشددا على ضرورة التركيز في الدوري المغربي، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف فريقه السابق والمتصدر الجيش الملكي مع تبقي أربع مباريات.

وواصل: لا أنوي الاستقالة وسأعمل مع الإدارة والرئيس على علاج الخلل وهذا يتطلب وقتا، تنتظرنا مباراة يوم الأربعاء وأخرى يوم السبت في الدوري. الهزيمة ثقيلة وتتسبب في آلام على المستويين البدني والذهني وليس لدينا الوقت الكافي للتعافي، من يوم الاثنين سنبدأ العمل على أهداف أخرى والتحضير النفسي.