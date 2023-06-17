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بيرسي تاو محتفلا بهدفه في المغرب

المنتخب الجنوب الإفريقي يهزم المغربي في تصفيات كأس إفريقيا

جوهانسبيرغ - د ب أ
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ألحق منتخب جنوب إفريقيا الهزيمة الأولى بضيفه المغربي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وفاز عليه 2 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا بهدف عكسي في الدقيقة السادسة، سجله الحارس المغربي منير المحمدي بالخطأ في مرماه ثم أضاف زاكيل ليباسا مهاجم أورلاندو بيراتس الهدف الثاني لمنتخب الأولاد في الدقيقة 48 ورد حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي بهدف لأسود الأطلس في الدقيقة 60.

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وارتقى منتخب جنوب إفريقيا لصدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن منتخب المغرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.

ويشارك ثلاثة منتخبات فقط في المجموعة الحادية عشرة، بسبب استبعاد منتخب زيمبابوي لإيقاف النشاط الكروي في البلاد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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