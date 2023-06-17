محرز عن مستقبله: سأذهب في إجازة.. وسأرى ما سيحدث

أوضح رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنه لا يفكر في اتخاذ قراره النهائي حول مستقبله في الوقت الحالي وسط أنباء اهتمام نادي الأهلي السعودي بالتعاقد معه.



وأشارت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية الأسبوع الماضي إلى تلقي محرز البالغ عمره 32 عاما عرضا من الأهلي السعودي، بالإضافة إلى "سكاي" عبر الصحافي الشهير فابريزيو رومانو لكن النجم الجزائري أكد على عدم نيته اتخاذ القرار في الوقت الراهن مع تبقي عامين في عقده مع بطل الدوري الإنجليزي.



وقال محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون يوم السبت، استعدادا لمواجهة أوغندا يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج "يتبقى عامان على نهاية عقدي مع مانشستر سيتي. حتى الآن لا يوجد شيء وسأركز على مستقبلي في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين. حاليا، سأركز على مواجهتي أوغندا وتونس مع المنتخب الوطني بعدها سأحصل على إجازة، وسنرى ما سيحدث مستقبلا".

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