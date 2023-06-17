وفاة لاعب نادي المريخ بـ "رايش مقذوف"

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أعلن نادي المريخ السوداني، يوم السبت، وفاة لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام، إثر إصابته بـ "رايش مقذوف".
وأشار نادي المريخ السوداني عبر بيان رسمي صادر عنه إلى وفاة اللاعب مساء يوم الجمعة، إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".
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ونشر النادي بيانا رسميا على صفحته في موقع "فيسبوك": بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاع المراحل السنية، وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام "التونسي"، الذي لبى نداء ربه يوم الجمعة إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".
وكان نادي المريخ أعلن في نهاية شهر أبريل الماضي وصول لاعبيه الأجانب وجهازه الفني بقيادة هيرون ريكاردو إلى مدينة أسوان بعد عملية الإجلاء في طريق عودتهم إلى البرازيل بسبب الأوضاع الأمنية السيئة الحالية في السودان.
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