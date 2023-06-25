رئيس الأهلي المصري يشيد بدور أبوريدة

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، يوم الأحد، هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.

وقام أبوريدة بزيارة النادي الأهلي للتهنئة بفوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، والحديث مع رئيس "القلعة الحمراء"، بخصوص بعض الملفات الكروية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

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وذكر موقع الأهلي على الإنترنت أنه خلال الجلسة الودية أشاد الخطيب بتهنئة أبوريدة للنادي ومساندته للأهلي عند مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال الخطيب: أثناء فعاليات البطولة في العام الحالي، تعرض فريق الأهلي لبعض المخاوف والعوائق، وجرى الحديث مع أبوريدة بهذا الخصوص، وكانت استجابته سريعة، وحرص على مساندة ودعم فريق الأهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة، وهذا شيء يحسب له بكل تأكيد.

وأضاف الخطيب: أبوريدة تحدث معي حول العديد من الملفات الكروية المطروحة والتي سوف يسعى من خلالها في الفترة القادمة إلى خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية خاصة عند المشاركة في البطولات القارية.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا في وقت سابق من الشهر الحالي، عقب فوزه 3 - 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنهائي المسابقة القارية، ليستعيد الفريق المصري اللقب القاري الذي فقده في العام الماضي لمصلحة منافسه المغربي.