رئيس الأهلي المصري يشيد بدور أبوريدة

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، يوم الأحد، هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.
وقام أبوريدة بزيارة النادي الأهلي للتهنئة بفوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، والحديث مع رئيس "القلعة الحمراء"، بخصوص بعض الملفات الكروية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.
وذكر موقع الأهلي على الإنترنت أنه خلال الجلسة الودية أشاد الخطيب بتهنئة أبوريدة للنادي ومساندته للأهلي عند مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم.
وقال الخطيب: أثناء فعاليات البطولة في العام الحالي، تعرض فريق الأهلي لبعض المخاوف والعوائق، وجرى الحديث مع أبوريدة بهذا الخصوص، وكانت استجابته سريعة، وحرص على مساندة ودعم فريق الأهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة، وهذا شيء يحسب له بكل تأكيد.
وأضاف الخطيب: أبوريدة تحدث معي حول العديد من الملفات الكروية المطروحة والتي سوف يسعى من خلالها في الفترة القادمة إلى خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية خاصة عند المشاركة في البطولات القارية.
يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا في وقت سابق من الشهر الحالي، عقب فوزه 3 - 2 على الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنهائي المسابقة القارية، ليستعيد الفريق المصري اللقب القاري الذي فقده في العام الماضي لمصلحة منافسه المغربي.
-
تزكية خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحيةأعلنت الجمعية العمومية لمؤسسة أهلي جدة غير الربحية يوم الخميس عن تزكية قائمة خالد الغامدي لرئاسة النادي.ويأتي التشكيل الجديد للمؤسسة الربحية التي ... رياضة سعودية
-
إعلان قائمة مؤسسة الأهلي غير الربحية النهائية برئاسة الغامديشملت قائمة نادي أهلي جدة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في الجمعية العمومية عدم أي منافسة، حسب ما نشره النادي يوم ... رياضة سعودية
-
دجانيني: الأهلي أفضل فريق في السعودية.. والهلال والنصر فاوضانييرى دجانيني تافاريس لاعب الشارقة الإماراتي الحالي وأهلي جدة السابق، أن الأخير أفضل فريق في السعودية، كاشفا عن تلقيه عرضين من الهلال والنصر، لكنه ... رياضة عربية