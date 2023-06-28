العين الإماراتي يتعاقد مع الباراغوياني كاكو

أعلن نادي العين فريق دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم أليخاندرو روميرو "كاكو" القادم من باراغواي حتى 2026.

وقال النادي على تويتر "وصلت عيدية الزعيم للأمة العيناوية. "كاكو صانع الفرحة والأرقام القياسية يرتدي رقم 10 وعيناوي حتى 2026".

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وانتقل كاكو البالغ من العمر 28 عاما من نادي التعاون السعودي الذي انضم اليه في فبراير 2021 قادما من الدوري الأميركي للمحترفين.

وحل العين ثانيا في الموسم المنصرم للدوري الإماراتي خلف شباب الأهلي‭‭ ‬‬دبي.

ونشر التعاون في بيان لجماهيره على تويتر أنه وافق على بيع كاكو للعين "بعد أن أبدى اللاعب رغبته الشديدة في عدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق الموسم القادم، معللا ذلك بظروفه العائلية الخاصة وطلب اللاعب ووكيله من النادي الاستماع للعروض المقدمة وتسهيل عملية خروجه. حاولت الإدارة ومن خلال عدة اجتماعات سواء مع اللاعب أو مع وكيله إقناع اللاعب بالاستمرار من خلال تحسين عقده وتمديده بما يتناسب مع مستويات اللاعب الرائعة خاصة أن كاكو من أهم عناصر الفريق لكنه أصر على المغادرة. واليوم يعلن التعاون عن توصله إلى اتفاق مع العين لبيع اللاعب ووافقت إدارة النادي على طلب الأشقاء بنادي العين بأن يتم دفع الشرط الجزائي على دفعتين، وذلك تقديرا لكيان نادي العين الشقيق".