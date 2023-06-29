النصر الإماراتي يضم هداف الدوري اليوناني

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أعلن النصر المنافس في دوري أدنوك الإماراتي يوم الخميس تعاقده مع المهاجم سيدريك باكامبو في صفقة انتقال مجانية.
وقال النصر، الذي أنهى الدوري في المركز التاسع الموسم المنصرم، في حسابه في تويتر "أحلى عيدية. الفضائي القادم من الكونغو الديمقراطية وهداف الدوري اليوناني سيدريك باكامبو نصراوي".
وانتهى عقد باكامبو مع أولمبياكوس اليوناني، بينما سبق له اللعب في صفوف فياريال الإسباني ومرسيليا الفرنسي وبكين غوان الصيني.
وفاز باكامبو، البالغ عمره 32 عاما، ببطولة أوروبا دون 19 عاما مع منتخب فرنسا للشباب قبل أن يقرر اللعب للكونغو الديمقراطية.
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