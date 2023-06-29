عربيتان تنافسان نجمات التنس في ويمبلدون

ستكون إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عندما تنطلق بطولة ويمبلدون للتنس يوم الاثنين المقبل، لكن عدم شعورها بالارتياح على العشب يعني أن إيلينا ريباكينا حاملة اللقب ستكون المرشحة الأكبر لحصد اللقب كما تملك أيضا أرينا سبالينكا فرصة، فيما ضمت قائمة المصنفات في الفردي بالبطولة التونسية أنس جابر والمصرية منار شريف.



وهيمنت شيانتيك على صدارة التصنيف العالمي منذ اعتزال آشلي بارتي في 2022 لكن معظم نجاحاتها تحققت في الملاعب الصلبة والرملية.



وأحرزت اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما ثلاثة ألقاب في فرنسا المفتوحة ولقبا واحدا في أميركا المفتوحة وبلغت قبل نهائي أستراليا المفتوحة، لكنها لم تتجاوز الدور الرابع في ويمبلدون.



وتعود سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء والمصنفة الثانية عالميا، التي بلغت الدور قبل النهائي في 2021، إلى نادي عموم إنجلترا بعد أن رفع المنظمون الإيقاف عن لاعبي روسيا وروسيا البيضاء والسماح بمشاركتهم كمحايدين.



وفقدت ريباكينا، المولودة في موسكو، فرصة حصد نقاط التصنيف بعد الفوز ببطولة ويمبلدون العام الماضي بعدما فرض اتحادا المحترفين والمحترفات عقوبة على ويمبلدون بتجريدها من نقاط التصنيف بسبب إيقاف لاعبي روسيا وروسيا البيضاء.



وتتنافس اللاعبات الثلاث مع التونسية أنس جابر التي تحلم بأن تكون أول إفريقية وعربية تحقق لقبا للفردي في البطولات الأربع الكبرى عقب خسارة النهائي في ويمبلدون وأميركا المفتوحة العام الماضي، بينما تحل منار شريف القادمة من مصر التصنيف 32.

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