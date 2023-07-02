رئيس الاتحاد المنستيري يتهم لاعبيه بالتلاعب في نتيجة مباراة الصفاقسي

اتهم أحمد البلي، رئيس الاتحاد المنستيري، بعض لاعبي فريقه بالتلاعب في نتيجة مباراة الفريق أمام الصفاقسي في ختام الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي.
ودخل الاتحاد المنستيري الجولة الأخيرة في المركز الثاني، متقدما بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي.
لكن الفريق اكتفى بالتعادل 1-1 مع الصفاقسي لينهي الموسم في المركز الرابع خلف النجم الساحلي المتوج باللقب والترجي والإفريقي على الترتيب.
وأهدر الاتحاد المنستيري فرصة بلوغ دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.
وقال البلي في تصريحات إذاعية: أنا على تواصل مع المحامين لتتبع كل المحادثات الهاتفية التي أجراها اللاعبون أو تلقوها لمعرفة إذا كان هناك تلاعب بنتيجة المباراة. حدثت اتصالات مع بعض اللاعبين، وقد أعلمني بذلك بعض اللاعبين الآخرين قبل المباراة فيما اكتفى البعض الآخر بالصمت.
وتابع: على النادي أن يأخذ حقه مهما كان اسم اللاعب أو الإداري الذي له علاقة بأي جهة تهمها المرتبة الثانية أو الثالثة المؤهلة للمشاركة الإفريقية، فطريقة فقدان التأهل غير مقبولة.
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